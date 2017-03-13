В 1 сезоне 13 серии сериала «Охота на дьявола» Штильман ловит Ярцеву и пытает, требуя выдать местоположение камня. Поиски приводят его на виллу Макса, где находятся лейтенант Тимманен и его супруга Ханна. Чем обернется их столкновение?
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