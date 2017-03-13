В 1 сезоне 8 серии сериала «Охота на дьявола» Гиммлер поручает фон Арденну отправиться в Финляндию. Риекки тем временем узнает об исчезновении кинопленки, отказываясь верить в гибель Ланцера, а ясновидящая страдает от жутких видений, теряя рассудок.
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