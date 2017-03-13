В 1 сезоне 5 серии сериала «Охота на дьявола» в руки к Бокию попадает пленка, на которой запечатлен физик Кирилл Ланцер, работавший с Филипповым. Для получения ответов шпион отправляется в психиатрическую лечебницу к физику Блейхеру.
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