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Киноафиша Сериалы Охота на дьявола Сезоны Сезон 1 Серия 5

Охота на дьявола 2017 5 серия 1 сезон

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Сезон 1 / Серия 1 13 марта 2017
Сезон 1 / Серия 2 13 марта 2017
Сезон 1 / Серия 3 14 марта 2017
Сезон 1 / Серия 4 14 марта 2017
Сезон 1 / Серия 5 15 марта 2017
Сезон 1 / Серия 6 15 марта 2017
Сезон 1 / Серия 7 16 марта 2017
Сезон 1 / Серия 8 16 марта 2017
Сезон 1 / Серия 9 20 марта 2017
Сезон 1 / Серия 10 20 марта 2017
Сезон 1 / Серия 11 21 марта 2017
Сезон 1 / Серия 12 21 марта 2017
Сезон 1 / Серия 13 22 марта 2017
Сезон 1 / Серия 14 22 марта 2017
Сезон 1 / Серия 15 23 марта 2017
Сезон 1 / Серия 16 23 марта 2017
О чем серия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Охота на дьявола» в руки к Бокию попадает пленка, на которой запечатлен физик Кирилл Ланцер, работавший с Филипповым. Для получения ответов шпион отправляется в психиатрическую лечебницу к физику Блейхеру.

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