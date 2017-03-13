В 1 сезоне 15 серии сериала «Охота на дьявола» запуск установки Филиппова близок как никогда прежде. Между тем Макс, Килби и Ярцева оказываются на фабрике, замаскировавшись под немецких солдат, а Ланцер становится первой жертвой изобретения.
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