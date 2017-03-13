В 1 сезоне 7 серии сериала «Охота на дьявола» представители Советского Союза в Финляндии получают образцы из Заброшенного дома. Выполняя приказ Ежова, Ярцева готовится к секретной командировке в Москву, где состоится спецоперация Бокия.
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