В 1 сезоне 16 серии сериала «Охота на дьявола» борьба за будущее всего человечества достигает кульминации. Объединив усилия, Макс, Килби и Ярцева пытаются остановить немцев на их же территории. Удастся ли им избавиться от Апполиония?
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