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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Линда Лазарева
Linda Lazareva
Киноафиша
Персоны
Линда Лазарева
Линда Лазарева
Linda Lazareva
Дата рождения
6 февраля 1985
Возраст
41 год
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Ленинград (Санкт-Петербург), СССР (Россия)
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Драматический актёр
,
Путешественник
Популярные фильмы
5.6
Военная разведка: Первый удар
(2012)
4.1
Лиговка
(2010)
3.7
Одна ложь на двоих
(2018)
Фильмография Линды Лазаревой
Дельфин 3
детектив, приключения
2026, Россия
Роковой подарок
детектив
2024, Россия
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Проклятие брачного договора
детектив, мелодрама
2021, Россия
3.7
Одна ложь на двоих
драма, мини-сериал
2018, Россия
Трое в лифте, не считая собаки
Трое в лифте, не считая собаки
детектив, мелодрама
2017, Россия
5.6
Военная разведка: Первый удар
военный, мини-сериал
2012, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
4.1
Лиговка
драма, криминал
2010, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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