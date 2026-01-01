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Линда Лазарева
Линда Лазарева Linda Lazareva
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Линда Лазарева

Linda Lazareva

Дата рождения
6 февраля 1985
Возраст
41 год
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Ленинград (Санкт-Петербург), СССР (Россия)
Актерское амплуа
Романтическая актриса, Драматический актёр, Путешественник

Популярные фильмы

Военная разведка: Первый удар 5.6
Военная разведка: Первый удар (2012)
Лиговка 4.1
Лиговка (2010)
Одна ложь на двоих 3.7
Одна ложь на двоих (2018)

Фильмография Линды Лазаревой

Дельфин 3
Дельфин 3
детектив, приключения 2026, Россия
Роковой подарок
Роковой подарок
детектив 2024, Россия
Проклятие брачного договора
Проклятие брачного договора
детектив, мелодрама 2021, Россия
Одна ложь на двоих 3.7
Одна ложь на двоих
драма, мини-сериал 2018, Россия
Трое в лифте, не считая собаки
Трое в лифте, не считая собаки Трое в лифте, не считая собаки
детектив, мелодрама 2017, Россия
Военная разведка: Первый удар 5.6
Военная разведка: Первый удар
военный, мини-сериал 2012, Россия
Лиговка 4.1
Лиговка
драма, криминал 2010, Россия
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