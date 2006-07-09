В 1 сезоне 12 серии сериала «Добро пожаловать в NHK» Тацухиро и Хитоми едут из дома, чтобы встретиться с другими представителями интернет-банды. После этого они оказываются на заброшенном острове, чтобы немного отдохнуть. Тацухиро полон сомнений.
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