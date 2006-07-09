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Киноафиша Сериалы Добро пожаловать в N.H.K. Сезоны Сезон 1 Серия 12

Добро пожаловать в N.H.K. 2006 12 серия 1 сезон

8.7 Оцените
10 голосов
Добро пожаловать в проект!
Сезон 1 / Серия 1 9 июля 2006
Добро пожаловать в создатели!
Сезон 1 / Серия 2 16 июля 2006
Добро пожаловать к красавицам!
Сезон 1 / Серия 3 23 июля 2006
Добро пожаловать в новый мир!
Сезон 1 / Серия 4 30 июля 2006
Добро пожаловать на лекцию!
Сезон 1 / Серия 5 6 августа 2006
Добро пожаловать в класс!
Сезон 1 / Серия 6 13 августа 2006
Добро пожаловать в мораторий!
Сезон 1 / Серия 7 20 августа 2006
Добро пожаловать в Чайнатаун!
Сезон 1 / Серия 8 27 августа 2006
Добро пожаловать в летние дни!
Сезон 1 / Серия 9 3 сентября 2006
Добро пожаловать на Тёмную сторону!
Сезон 1 / Серия 10 10 сентября 2006
Добро пожаловать в заговор!
Сезон 1 / Серия 11 17 сентября 2006
Добро пожаловать в офлайн!
Сезон 1 / Серия 12 24 сентября 2006
Добро пожаловать в рай!
Сезон 1 / Серия 13 1 октября 2006
Добро пожаловать в реальность!
Сезон 1 / Серия 14 8 октября 2006
Добро пожаловать в фантазию!
Сезон 1 / Серия 15 15 октября 2006
Добро пожаловать в конец игры!
Сезон 1 / Серия 16 22 октября 2006
Добро пожаловать в удачу!
Сезон 1 / Серия 17 29 октября 2006
Добро пожаловать в безысходность!
Сезон 1 / Серия 18 5 ноября 2006
Добро пожаловать к синей птице!
Сезон 1 / Серия 19 12 ноября 2006
Добро пожаловать в зимние дни!
Сезон 1 / Серия 20 19 ноября 2006
Добро пожаловать в возврат!
Сезон 1 / Серия 21 26 ноября 2006
Добро пожаловать к Богу!
Сезон 1 / Серия 22 3 декабря 2006
Добро пожаловать к Мисаки!
Сезон 1 / Серия 23 10 декабря 2006
Добро пожаловать в NHK!
Сезон 1 / Серия 24 17 декабря 2006
О чем серия

В 1 сезоне 12 серии сериала «Добро пожаловать в NHK» Тацухиро и Хитоми едут из дома, чтобы встретиться с другими представителями интернет-банды. После этого они оказываются на заброшенном острове, чтобы немного отдохнуть. Тацухиро полон сомнений.

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