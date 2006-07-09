В 1 сезоне 8 серии сериала «Добро пожаловать в NHK» Тацухиро собирается навести порядок в своем жилище до визита матери. Мисаки оказывает ему помощь. Когда мама приходит к дому Тацухиро, она сообщает, что ей не следует заходить в его квартиру.
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