В 1 сезоне 14 серии сериала «Добро пожаловать в NHK» членам банды приходят на помощь. Их отправляют назад с пристани. Вскоре им становится известно, что Дзегасаки заплатил за путешествие на горячие источники и позвал туда их родственников.
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