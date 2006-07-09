В 1 сезоне 18 серии сериала «Добро пожаловать в NHK» Тацухиро вместе с другими вскоре осознает, что у Мэгуми получилось обмануть его. Обманным путем она заманила их в Mouse Road. Теперь он, Каору и Мисаки должны расторгнуть договор и отдать товар.
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