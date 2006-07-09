В 1 сезоне 3 серии сериала «Добро пожаловать в NHK» Каору обучает Тацухиро некоторым навыкам и вручает ему на время диск с картинками эротического характера в качестве «информационного материала». Тацухиро впадает в одержимое состояние.
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