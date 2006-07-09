В 1 сезоне 23 серии сериала «Добро пожаловать в NHK» Мисаки устраивает для Тацухиро игру. Нужно отгадывать известных личностей по их фразам, сказанным накануне гибели. После викторины они некоторое время говорят о самоубийствах знаменитых людей.
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