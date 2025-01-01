Меню
Цитаты из сериала Добро пожаловать в N.H.K.

Маскот теории заговора Аба-даба, аба-даба, аба-даба, танцующий малыш человек! Когда люди рождаются голыми, все любятся одинаково. Почему же тогда в течение нашей жизни наши судьбы делятся самым жестоким образом? Некоторые смотрят людям в глаза, другие не видны, некоторые знают любовь, другие — нет. Если это так, я бы предпочел быть малышом до самой смерти — малышом человеком. "О, какой милый малыш! Он заставляет меня хотеть любить его!" — Всё по плану! Это было отлично! — Малыш, которого она держит, на самом деле — малыш человек. За этим innocent лицом он смеется внутри. Тебе тоже следует быть таким! Это приятно и легко! Малыш человек, Аба-даба, танцуй, размножайся, и затем мировое господство! Завоюй Россию, Канаду и Индию тоже. Они не делают то, что я говорю, даже несмотря на то, что я король, она не смотрит на меня, хотя я ее возлюбленный. Почему реальность такая? Нам вообще нужна правда? Я притворялся, что смеюсь над всем этим, но в день, когда мне сказали, что это невозможно, я решил, что у меня нет выбора, кроме как быть малышом до смерти — малышом человеком. "О, какой хитрый малыш! Он станет большим человеком, когда вырастет!" — Не совсем. Это просто я такой. — Малыш, которого она держит, на самом деле — малыш человек. Скрытый под красным маленьким костюмом — это камуфляж! У нас нет работы или занятий, это здорово! Малыш человек, Аба-даба, танцуй, размножайся, планета Земля будет нашей! Завоюй Китай, Европу и Турцию тоже. "О, какой милый малыш! Он заставляет меня хотеть любить его!" — Всё по плану! Это было отлично! — Малыш, которого она держит, на самом деле — малыш человек. За этим innocent лицом он смеется внутри. Тебе тоже следует быть таким! Это приятно и легко! Малыш человек, Аба-даба, танцуй, размножайся, и мы улетим в космос! Колонизируем Марс, Сатурн и Млечный Путь. Танцуй, малыш человек! Танцуй, малыш человек!
Tatsuhiro Sato Я бы не переживал это, если бы достаточно было просто помолиться, чтобы всё стало лучше.
Татсухиро Сато Хикикомори — это НИЧЕГО
[Не на работе, не в учёбе и не на курсах]
Татсухиро Сато .
