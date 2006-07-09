В 1 сезоне 15 серии сериала «Добро пожаловать в NHK» мама Тацухиро позвонила ему и сообщила, что снизила вдвое сумму, которую отправляет ему на жизнь. Герою приходится заняться поисками работы. В итоге Тацухиро принимается играть в Ultimate Fantasy.
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