В 1 сезоне 3 серии сериала «Немцы» главный герой все больше уходит в мир опасных политических игр, которые происходят в его городе. Увы, неожиданная статья ставит его репутацию в пресс-службе под удар. Антон пытается понять, кто же его подставил.