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Киноафиша Сериалы Немцы Сезоны Сезон 1 Серия 3

Немцы 1 сезон 3 серия смотреть онлайн

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 28 апреля 2021
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 28 апреля 2021
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 28 апреля 2021
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 28 апреля 2021
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 5 мая 2021
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 12 мая 2021
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 19 мая 2021
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 26 мая 2021
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 2 июня 2021
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 9 июня 2021
О чем cерия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Немцы» главный герой все больше уходит в мир опасных политических игр, которые происходят в его городе. Увы, неожиданная статья ставит его репутацию в пресс-службе под удар. Антон пытается понять, кто же его подставил.

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