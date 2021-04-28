В 1 сезоне 3 серии сериала «Немцы» главный герой все больше уходит в мир опасных политических игр, которые происходят в его городе. Увы, неожиданная статья ставит его репутацию в пресс-службе под удар. Антон пытается понять, кто же его подставил.
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