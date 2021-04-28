В 1 сезоне 10 серии сериала «Немцы» главный герой навещает своего самого близкого человека — любимую дочь — в больнице. Та остается в реанимации. Чуть позже становятся известны подробности ужасной ночи, произошедшей накануне.
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