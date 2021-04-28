В 1 сезоне 4 серии сериала «Немцы» главный герой пытается оправдаться за последствия произошедшего инцидента со статьей. Худо-бедно ему удается остаться на работе в пресс-службе. Антон также находит себе идеальный объект для финансового шантажа.
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