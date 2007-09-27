В 3 сезоне 17 серии сериала «Меня зовут Эрл» прошел уже месяц с тех пор, как Эрл впал в состояние комы, а его друзья следуют его списку. Так, Рэнди выбирает пункт с родителями, поскольку когда-то они с братом и Джой сорвали им долгожданный отпуск.