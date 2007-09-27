В 3 сезоне 7 серии сериала «Меня зовут Эрл» заключенные уничтожают пульт, чтобы Рэнди не смог лишить их телевизора. По ТВ тем временем показывают очередной эпизод шоу «Копы», в котором фигурирует сам Рэнди, а также Эрл, Джой и остальные их друзья.