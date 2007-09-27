В 3 сезоне 18 серии сериала «Меня зовут Эрл» медперсоналу надоедает ухаживать за безнадежным Эрлом и они передают его Рэнди. Младший брат начинает везде таскать тело Эрла, продолжая вычеркивать наименее сложные пункты из его кармического списка.