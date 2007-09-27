В 3 сезоне 2 серии сериала «Меня зовут Эрл» Джой начинает заботиться о Рэнди, следуя обещанию, данному бывшему мужу. А у самого Эрла появляется шанс исправить свои ошибки перед парнем из детства, который оказался на криминальном пути по его вине.