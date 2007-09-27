В 3 сезоне 10 серии сериала «Меня зовут Эрл» братья Хикки выходят из тюрьмы, чтобы отыскать Фрэнка и втайне вернуть его в камеру. Джой отправляется в больницу, чтобы наконец-то родить, а Каталина тем временем присматривает за ее сыновьями.