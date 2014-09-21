В 1 сезоне 8 серии сериала «Мистер Пиклз» Гудман задается необычным вопросом. Как сложилась бы его жизнь, родись он собакой? Потеряв сознание, Стэнли об этом узнает. Впереди его ждет незабываемый опыт, полный абсурда.
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