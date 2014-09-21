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Постер к сериалу Мистер Пиклз
Рейтинги
6.5 Рейтинг IMDb: 7.3
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Рейтинги
6.5 Рейтинг IMDb: 7.3
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Киноафиша Сериалы Мистер Пиклз
Мистер Пиклз (2014 - 2020) Mr. Pickles 18+
Год выпуска 2014
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 15 минут
Телеканал Adult Swim
Продолжительность 10 часов 0 минут
О чем сериал

«Мистер Пиклз» — мультсериал для взрослых, в котором рассказывается о необычной американской семейке Гудман. Представители нескольких поколений мирно живут под одной крышей в тихом пригороде, словно бы списанном с открытки. Однажды супруги Беверли и Стэнли заводят для своего шестилетнего сына Томми милого пса, сразу же ставшего всеобщим любимцем. Никому и в голову не могло прийти, что под маской четвероногого друга скрывается садист и любитель оккультных наук, способный манипулировать другими животными.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Will Carsola
Дэйв Стюарт
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Брук Шилдс
Брук Шилдс
Фрэнк Коллисон
Джон Эннис
Алекс Десерт
Will Carsola
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Мистер Пиклз - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 10 эпизодов
 
Мистер Пиклз - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2016, 10 эпизодов
 
Мистер Пиклз - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2018, 10 эпизодов
 
Мистер Пиклз - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2019, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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