«Мистер Пиклз» — мультсериал для взрослых, в котором рассказывается о необычной американской семейке Гудман. Представители нескольких поколений мирно живут под одной крышей в тихом пригороде, словно бы списанном с открытки. Однажды супруги Беверли и Стэнли заводят для своего шестилетнего сына Томми милого пса, сразу же ставшего всеобщим любимцем. Никому и в голову не могло прийти, что под маской четвероногого друга скрывается садист и любитель оккультных наук, способный манипулировать другими животными.