В 1 сезоне 2 серии сериала «Мистер Пиклз» пирог, приуроченный к празднованию Дня отца, оказывается в руках грабителя. Томми и его пес начинают собственное расследование, сталкиваясь в местном лесу с чудовищем из древних легенд.
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