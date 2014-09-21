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Киноафиша Сериалы Мистер Пиклз Сезоны Сезон 1 Серия 2

Мистер Пиклз 2014 - 2020 2 серия 1 сезон

7.6 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Мистер Пиклз»
Большая работа Томми
Сезон 1 / Серия 1 21 сентября 2014
Пирог в День Отца
Сезон 1 / Серия 2 28 сентября 2014
Выбитый мяч
Сезон 1 / Серия 3 5 октября 2014
Сырный человек
Сезон 1 / Серия 4 12 октября 2014
Крюк мертвеца
Сезон 1 / Серия 5 19 октября 2014
Выпавший зуб
Сезон 1 / Серия 6 26 октября 2014
Ночной кутёж дедушки
Сезон 1 / Серия 7 2 ноября 2014
Кома
Сезон 1 / Серия 8 9 ноября 2014
Где мистер Пиклз?
Сезон 1 / Серия 9 16 ноября 2014
Логово
Сезон 1 / Серия 10 23 ноября 2014
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Мистер Пиклз» пирог, приуроченный к празднованию Дня отца, оказывается в руках грабителя. Томми и его пес начинают собственное расследование, сталкиваясь в местном лесу с чудовищем из древних легенд.

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