В 1 сезоне 3 серии сериала «Мистер Пиклз» Гудманы покупают билеты на очередной матч любимой команды, где соберутся все жители пригорода. Томми полон решимости произвести на зрителей впечатление и поймать крайне популярный фол-мяч.
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