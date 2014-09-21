В 1 сезоне 6 серии сериала «Мистер Пиклз» у Томми начинает шататься молочный зуб, так что уже совсем скоро он встретится с Зубной феей. В этом волнительном приключении его традиционно сопровождает говорящий питомец-сатанист.
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