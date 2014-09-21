В 1 сезоне 4 серии сериала «Мистер Пиклз» домочадцы решают отправиться в совместный поход. Но пикник в лесу идет не по плану, когда Томми узнает шокирующую легенду о монстре из сыра. Эти выходные Гудманы запомнят на всю оставшуюся жизнь.