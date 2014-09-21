В 1 сезоне 4 серии сериала «Мистер Пиклз» домочадцы решают отправиться в совместный поход. Но пикник в лесу идет не по плану, когда Томми узнает шокирующую легенду о монстре из сыра. Эти выходные Гудманы запомнят на всю оставшуюся жизнь.
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