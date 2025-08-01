Меню
Сериалы
Мистер Мерседес
Статьи
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Когда ужастики уже надоели: экранизации Стивена Кинга, в которых нет и следа хоррора
В арсенале короля ужасов есть еще много чего интересного кроме злобного Пеннивайза.
Написать
1 августа 2025 18:36
Писатель чудом не пострадал: вступительная сцена одного из самых недооценённых сериалов по Кингу основана на кошмарном реальном ЧП
Десятки погибших, еще больше раненых.
Написать
27 июля 2025 19:05
Фильмы-ужастики забрали всю славу: топ-5 сериалов-адаптаций Стивена Кинга, о которых все почему-то быстро забыли
Если вы думали, что среди всех адаптаций Кинга найдется только парочка телешоу, у нас для вас есть новости.
1 комментарий
28 мая 2025 16:40
