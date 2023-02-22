Дэвид Финчер объяснил, почему третий сезон «Охотника за разумом» не состоится

Дэвид Финчер подтвердил информацию о том, что Netflix не намерен продлевать сериал «Охотник за разумом» на третий сезон. В новом интервью для портала GamesRadar режиссер сказал:

«Я очень горжусь первыми двумя сезонами шоу, но этот проект стоил очень дорого, и, по мнению Netflix, он не заинтересовал достаточно большую аудиторию, чтобы оправдать такие инвестиции. Я не виню их, они сильно рискнули, запустив сериал».

Действие «Охотника за разумом» разворачивается в конце 1970-х годов. Сериал повествует о двух вымышленных агентах ФБР, которые пытаются разработать методику поимки серийных убийц, основанную на изучении их психологических особенностей. Эта работа способствует открытию нового направления в криминалистике — криминального профилирования.

Первые серии «Охотника за разумом» вышли на экраны в 2017 году. Этот сериал стал одним из самых высоко оцененных проектов в истории Netflix: первый сезон получил 96% одобрения от критиков на агрегаторе Rotten Tomatoes, а второй сезон увеличил этот показатель до 99%. Однако, судя по словам Финчера, шоу так и не привлекло к себе достаточно зрителей, чтобы окупиться в глазах продюсеров стримингового сервиса.

Хотя неизвестно, были ли у самого Финчера планы на третий сезон «Охотника за разумом», можно предположить, что потенциальная новая часть сериала была бы посвящена охоте за маньяком Рейдером Деннисом, также известным как «убийца ВТК». Он не раз упоминается в первом и втором сезоне шоу. Режиссер Эндрю Доминик, принимавший участие в создании сериала, также поделился сведениями о том, что в третьем сезоне «Охотника за разумом» главные герои Холден Форд (Джонатан Грофф) и Билл Тенч (Холт Маккэллани) начали бы сотрудничать с Голливудскими киностудиями, чтобы популяризировать разработанный ими метод профайлинга.