Милиционер с Рублевки 2021 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Милиционер с Рублевки
Киноафиша Сериалы Милиционер с Рублевки Сезоны Сезон 2

Милиционер с Рублевки 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 20 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 16
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Милиционер с Рублевки»

Во 2 сезоне сериала «Милиционер с Рублевки» история молодого еще Владимира Яковлева и его старшего брата продолжается. Володя Яковлев окончил высшую школу милиции и устроился в милицейский участок, который располагается в Барвихе – самом престижном столичном районе. Именно здесь неопытный опер начинает постигать тонкости службы. Действие происходит в лихие 90-е, когда органам правопорядка приходится каждый день держать руку на пульсе. Володя Яковлев частенько попадает в разнообразные ситуации, из которых не всегда может найти выход своими силами. Тогда он обращается за помощью к своему старшему брату.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.7 IMDb
Список серий сериала Милиционер с Рублевки График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
20 июня 2022
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
20 июня 2022
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
21 июня 2022
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
21 июня 2022
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
23 июня 2022
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
23 июня 2022
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
27 июня 2022
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
27 июня 2022
Серия 9
Сезон 2 Серия 9
28 июня 2022
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
28 июня 2022
Серия 11
Сезон 2 Серия 11
29 июня 2022
Серия 12
Сезон 2 Серия 12
29 июня 2022
Серия 13
Сезон 2 Серия 13
30 июня 2022
Серия 14
Сезон 2 Серия 14
30 июня 2022
Серия 15
Сезон 2 Серия 15
1 июля 2022
Серия 16
Сезон 2 Серия 16
1 июля 2022
График выхода всех сериалов
