Во 2 сезоне сериала «Милиционер с Рублевки» история молодого еще Владимира Яковлева и его старшего брата продолжается. Володя Яковлев окончил высшую школу милиции и устроился в милицейский участок, который располагается в Барвихе – самом престижном столичном районе. Именно здесь неопытный опер начинает постигать тонкости службы. Действие происходит в лихие 90-е, когда органам правопорядка приходится каждый день держать руку на пульсе. Володя Яковлев частенько попадает в разнообразные ситуации, из которых не всегда может найти выход своими силами. Тогда он обращается за помощью к своему старшему брату.