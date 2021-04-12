В 1 сезоне сериала «Милиционер с Рублевки» еще совсем юный и неопытный Володя Яковлев выходит из высшей школы милиции в реальный мир и заступает на службу в отделение на Рублевке. Вместе с напарницей Марией Гудковой он берется за расследование своих первых дел. Помогает ему в этом брат, который предпочел милиции куда более увлекательную работу в службе безопасности. В начале своей карьеры Володя впервые получит взятку, пополнит свой лексикон новыми авторскими выражениями и обретет страхи, которые еще долго его не оставят.