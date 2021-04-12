Меню
Милиционер с Рублевки 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Милиционер с Рублевки
Милиционер с Рублевки 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 16
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Милиционер с Рублевки»

В 1 сезоне сериала «Милиционер с Рублевки» еще совсем юный и неопытный Володя Яковлев выходит из высшей школы милиции в реальный мир и заступает на службу в отделение на Рублевке. Вместе с напарницей Марией Гудковой он берется за расследование своих первых дел. Помогает ему в этом брат, который предпочел милиции куда более увлекательную работу в службе безопасности. В начале своей карьеры Володя впервые получит взятку, пополнит свой лексикон новыми авторскими выражениями и обретет страхи, которые еще долго его не оставят.

Список серий сериала Милиционер с Рублевки
Сезон 1
Сезон 2
Рембо. Вторая кровь
Сезон 1 Серия 1
12 апреля 2021
МММ
Сезон 1 Серия 2
12 апреля 2021
«Денди», новая реальность
Сезон 1 Серия 3
13 апреля 2021
Новый русский
Сезон 1 Серия 4
13 апреля 2021
Менторея
Сезон 1 Серия 5
14 апреля 2021
Свет вам, дети мои
Сезон 1 Серия 6
15 апреля 2021
Колдун
Сезон 1 Серия 7
19 апреля 2021
Профилак
Сезон 1 Серия 8
20 апреля 2021
Сказка о челноке и рыбке
Сезон 1 Серия 9
21 апреля 2021
Белоснежка
Сезон 1 Серия 10
22 апреля 2021
«Просто Роза»
Сезон 1 Серия 11
26 апреля 2021
Зачем усложнять?
Сезон 1 Серия 12
27 апреля 2021
Призраки
Сезон 1 Серия 13
28 апреля 2021
Маскарад
Сезон 1 Серия 14
29 апреля 2021
Черный опер
Сезон 1 Серия 15
29 апреля 2021
Made in USA
Сезон 1 Серия 16
30 апреля 2021
График выхода всех сериалов
