В 1 сезоне 14 серии сериала «Метод» Есения и Меглин берутся за дело об убийце, поджигающем своих жертв. Преступник выдвигает Родиону немыслимое условие, а напарница навещает Ольгу в психиатрической лечебнице, где та говорит с ней о прошлом.
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