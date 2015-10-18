В 1 сезоне 16 серии сериала «Метод» Меглин и Есения преследуют убийцу, освобожденного отцом напарницы, чтобы тот остановил Родиона. Родион рассказывает девушке о том, что стало с ее матерью и какую роль он сыграл в этой смерти.
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