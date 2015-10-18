В 1 сезоне 12 серии сериала «Метод» Есения и Меглин оказываются во Владимире, где заняты делом о пропаже людей, связанных с местной оперой. В ходе расследования они узнают, что эта история берет свое начало 20 лет назад.
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