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Метод 2015 5 серия 1 сезон

7.4 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Метод»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 18 октября 2015
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 18 октября 2015
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 25 октября 2015
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 25 октября 2015
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 1 ноября 2015
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 1 ноября 2015
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 8 ноября 2015
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 8 ноября 2015
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 15 ноября 2015
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 15 ноября 2015
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 22 ноября 2015
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 29 ноября 2015
Эпизод 13
Сезон 1 / Серия 13 6 декабря 2015
Эпизод 14
Сезон 1 / Серия 14 13 декабря 2015
Эпизод 15
Сезон 1 / Серия 15 20 декабря 2015
Эпизод 16
Сезон 1 / Серия 16 20 декабря 2015
О чем cерия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Метод» Меглин требует, чтобы Есения самостоятельно провела задержание преступника, из-за чего ее жизнь оказывается под угрозой. С помощью Родиона девушке в руки попадает новая информация по делу о смерти ее матери.

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