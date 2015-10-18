В 1 сезоне 4 серии сериала «Метод» Есении кажется, что Меглин наконец-то заметил ее потенциал, когдапозволил ей самостоятельно выбрать их следующее дело. Расследование приводит их в Михайловск, где периодически исчезают дети из бедных семей.
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