В 1 сезоне 15 серии сериала «Метод» Меглин поступает в психиатрическую лечебницу, и Есения надеется, что он наконец-то полностью поправится. Однако ее отец намеревается сделать все, чтобы избавиться от Родиона.
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