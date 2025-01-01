Съемки стартовали весной, но до премьеры еще очень далеко: почему «Первый отдел 5» могут не показать даже в 2026?

У «Золотого дна» наконец-то будет второй сезон: 3 российских сериала, у которых выйдет продолжение в декабре

Этот новый российский сериал чем-то напоминает «Границу. Таёжный роман»: проект о женском взгляде на опасную профессию с Арнтгольц

Такой расправы над героями Marvel никто не ожидал — Доктор Стрэндж точно заслуживает большего. В фильмах пока не показали… но кто знает?

«Женитьба забальзамированного»: сколько лет было Вицину, когда он играл 25-летнего юнца в кино

Осилите за пару вечеров, а вспоминать будете еще месяц: 5 коротких сериалов с оценкой 7.3+ – в №5 блистает звезда «Шерлока»

4 важнейших для повтора серии «Очень странных дел»: ключевые эпизоды назвали Netflix - объясняют сюжет и спойлерят финал

В СССР было свое «Черное зеркало», и не одно: вот 3 фильма, искусно затрагивающих тему временной петли – у каждого оценка 7.5+

Ванька, ну-ка, встанька: куда исчез красавчик-полицейский из «Вампиров средней полосы»?

Машков отказался играть Мастера в сериале Бортко: променял на роль «очередного русского гада» в Голливуде