В 6 сезоне 1 серии сериала «Агенты «Щ.И.Т.» члены команды разделены между собой миллионами световых лет. Им предстоит решить две главные задачи: обнаружить в космосе Фитца и выяснить, кто хочет попасть на Землю с помощью загадочных порталов.
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