В 6 сезоне 11 серии сериала «Агенты «Щ.И.Т.» Айзель необходимо выяснить, где находится храм Монолитов. Она создает двойника супруга Маркуса Бенсона, после чего он сообщает ей местоположение, не в силах снова и снова смотреть, как умирает Томас.