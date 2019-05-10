В 6 сезоне 11 серии сериала «Агенты «Щ.И.Т.» Айзель необходимо выяснить, где находится храм Монолитов. Она создает двойника супруга Маркуса Бенсона, после чего он сообщает ей местоположение, не в силах снова и снова смотреть, как умирает Томас.
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