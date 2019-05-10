В 6 сезоне 9 серии сериала «Агенты «Щ.И.Т.» за шесть минут до столкновения Сардж перемещается на Зефир и при содействии Пэкса и Джако совершает налет на контроль, призывая повернуть самолет. Дику не удается обезопасить взрывчатое вещество.
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