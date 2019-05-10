В 6 сезоне 13 серии сериала «Агенты «Щ.И.Т.» Фитц и Симмонс узнают о том, что Мэй погибла. Кроникомы уничтожают многих агентов, а также Тревора Хана. Фитц понимает, что это сделано при помощи него и Джеммы, и собирается лишить ее и себя жизни.