В 6 сезоне 13 серии сериала «Агенты «Щ.И.Т.» Фитц и Симмонс узнают о том, что Мэй погибла. Кроникомы уничтожают многих агентов, а также Тревора Хана. Фитц понимает, что это сделано при помощи него и Джеммы, и собирается лишить ее и себя жизни.
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