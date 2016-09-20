В 4 сезоне 21 серии сериала «Агенты «Щ.И.Т.» все, помимо Мака, попадают в реальный мир. Здесь Аида является человеком, обладающим множеством сил. Она сражается за чувство Фитца, а остальным сотрудникам ЩИТа предстоит бороться за собственную жизнь.
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