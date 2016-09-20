В 4 сезоне 22 серии сериала «Агенты «Щ.И.Т.» Елена едет за Маком в Фреймворк, но он ее не узнает. В это время Аида воплощает свой план по разрушению Фреймворка, и мир, которым управляет «Гидра», растворяется. А в реальности Аиду поджидает угроза.
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