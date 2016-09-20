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Киноафиша Сериалы Агенты «Щ.И.Т.» Сезоны Сезон 4 Серия 14

Агенты «Щ.И.Т.» 2013 - 2020 14 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Агенты «Щ.И.Т.»»
Призрак
Сезон 4 / Серия 1 20 сентября 2016
Знакомство с новым боссом
Сезон 4 / Серия 2 27 сентября 2016
Восстание
Сезон 4 / Серия 3 11 октября 2016
Позволь мне погреться у твоего огня
Сезон 4 / Серия 4 18 октября 2016
За решеткой
Сезон 4 / Серия 5 25 октября 2016
Добрый самаритянин
Сезон 4 / Серия 6 1 ноября 2016
Сделки с нашими дьяволами
Сезон 4 / Серия 7 29 ноября 2016
Законы адской динамики
Сезон 4 / Серия 8 6 декабря 2016
Нарушенные обещания
Сезон 4 / Серия 9 10 января 2017
Патриот
Сезон 4 / Серия 10 17 января 2017
Пробуждение
Сезон 4 / Серия 11 24 января 2017
Суп из горячей картошки
Сезон 4 / Серия 12 31 января 2017
БУМ
Сезон 4 / Серия 13 7 февраля 2017
Человек за Щ.И.Т.ОМ
Сезон 4 / Серия 14 14 февраля 2017
Самоконтроль
Сезон 4 / Серия 15 21 февраля 2017
Что, если...
Сезон 4 / Серия 16 4 апреля 2017
Идентичность и перемены
Сезон 4 / Серия 17 11 апреля 2017
Без сожалений
Сезон 4 / Серия 18 18 апреля 2017
Вся армия мадам Гидры
Сезон 4 / Серия 19 25 апреля 2017
Прощай, жестокий мир!
Сезон 4 / Серия 20 2 мая 2017
Возвращение
Сезон 4 / Серия 21 9 мая 2017
Конец Света
Сезон 4 / Серия 22 16 мая 2017
О чем cерия

В 4 сезоне 14 серии сериала «Агенты «Щ.И.Т.» Фитц хочет установить, где находится Рэдклифф, чтобы помочь агенту Мэй и Мейсу. Сотрудникам ЩИТа еще неизвестно, что их поджидает ловушка. Вернее, она уготована для Колсона в качестве мести за прошлое.

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