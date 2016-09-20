В 4 сезоне 14 серии сериала «Агенты «Щ.И.Т.» Фитц хочет установить, где находится Рэдклифф, чтобы помочь агенту Мэй и Мейсу. Сотрудникам ЩИТа еще неизвестно, что их поджидает ловушка. Вернее, она уготована для Колсона в качестве мести за прошлое.
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