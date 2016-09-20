В 4 сезоне 10 серии сериала «Агенты «Щ.И.Т.» директора Мейса пытались убить. Стрелка сразу поймали, но он ничего не говорит на допросе. Колсон и Маккензи спасают Мейса на квинджете, согласно протоколу, но попадают в аварию и остаются без связи.