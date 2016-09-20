В 4 сезоне 9 серии сериала «Агенты «Щ.И.Т.» Симмонс выясняет, какому нелюдю она оказала помощь. Выяснив, кто он, Мейс с другими сотрудниками ЩИТа отправилась его искать. В это время над штабом ЩИТа нависла угроза. Управлять станцией будет Аида.
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