В 3 сезоне 4 серии сериала «Агенты «Щ.И.Т.» монстр охотится на нелюдей, поймать его не представляется возможным. Сотрудники ЩИТа узнают, что монстр является их собратом. Его зовут Лэш. Тем временем Хантер неожиданно встречается с Уордом.
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